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مصرع إطفائي ثان في حرائق ضخمة تشهدها كندا
أخبار دولية
2023-07-17 | 00:43
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مصرع إطفائي ثان في حرائق ضخمة تشهدها كندا
89 حريقا في الأقاليم الشمالية الغربية في كندا
لقي رجل إطفاء ثاني، حتفه خلال مكافحة أحد الحرائق الضخمة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، بعد يومين على مصرع إطفائية.
وأعلنت جيسيكا ديفي كوانتيك من خدمات الإغاثة في الأراضي الشمالية الغربية عن "الوفاة المأسوية لرجل إطفاء إثر جروح أصيب بها أثناء مكافحة حريق غابات في منطقة فورت ليارد بعد ظهر السبت".
وقضت إطفائية في غرب كندا الخميس، وكانت أول حالة وفاة في الميدان منذ بدء موسم الحرائق التاريخي الذي تشهده كندا.
وشدد الوزير المكلف الدفاع المدني بيل بلير على تويتر على أنه يجب ألا ننسى أبدا خدمة أوائل المستجيبين وتضحياتهم.
وتواجه الأقاليم الشمالية الغربية موجة جفاف شديدة هذا العام، وفي الأيام الأخيرة تجاوزت درجات الحرارة الأرقام القياسية في بعض الأماكن.
وهناك 89 حريقا نشطا في هذه المنطقة، 12 منها خارجة عن السيطرة. وأتت النيران في هذه المنطقة على أكثر من 809 آلاف هكتار.
وترتفع درجة الحرارة في كندا بطريقة أسرع من بقية العالم بسبب موقعها الجغرافي.
وواجهت البلاد في السنوات الأخيرة ظواهر مناخية قاسية ازدادت حدّتها وتواترها بسبب تغيّر المناخ.
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