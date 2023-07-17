روسيا تضع يدها على أسهم لشركتي دانون روسيا الفرنسية وبلتيكا المملوكة لكارلسبرغ الدنماركية

وضعت روسيا يدها موقتا على أسهم تعود إلى شركتي "دانون" الفرنسية و"كارلسبرغ" الدنماركية، حسب مرسوم نُشر الأحد.



وجاء في المرسوم، الذي وقّعه الرئيس فلاديمير بوتين، أنّ الدولة الروسية ستدير "موقتا" الأسهم التي تعود إلى شركتي "دانون روسيا" و"بلتيكا" المملوكة لكارلسبرغ.



وأعلنت شركة دانون في بيان أنها تنظر في الأمر و"تستعد لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها بصفتها مساهما في دانون روسيا، ولضمان استمرار عمليات الشركة لصالح جميع الجهات المعنية".



و"بلتيكا" شركة رائدة للجعة في روسيا تستحوذ على نحو 30 في المئة من حصة السوق.



وكانت كارلسبرغ أعلنت في آذار الماضي أنها ستبيع كل أنشطتها في روسيا حيث توظّف 8400 شخص.



وفي حزيران الماضي، قالت الشركة إنّها عثرت على مشتر لهذه الأنشطة، لم تسمّه، وذلك بعد أكثر من عام على إعلانها انسحابها من السوق الروسية بسبب النزاع في أوكرانيا.



وقالت كارلسبرغ في بيان: "بعد صدور المرسوم الرئاسي، أصبحت آفاق عملية البيع هذه الآن ضبابية إلى حد كبير".



وأضافت: "لم تتلق مجموعة كارلسبرغ أي معلومات رسمية من السلطات الروسية بخصوص المرسوم الرئاسي أو العواقب المترتبة على شركة بلتيكا لصناعة الجعة".



أما بالنسبة إلى دانون، فهي من آخر الشركات العالمية التي بقيت في روسيا منذ بدأت موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا مطلع 2022.



وأعلنت دانون في تشرين الأولر الماضي أنها تخطط للانسحاب من معظم أعمالها في روسيا.



وقالت الشركة إنّها ستتخلّى عن أعمالها في مجال منتجات الألبان والنباتات وتحتفظ فقط بقسم تغذية الرضّع.



وانسحب عدد كبير من الشركات الغربية من روسيا منذ 24 من شباط 2022 حين شنّ الجيش الروسي عمليته في أوكرانيا.