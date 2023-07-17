زلزال بقوة 6.5 درجات يهز الأرجنتين

ضرب زلزال بلغت قوته 6.5 درجات الأرجنتين، بحسب ما أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.



ووفقا لـ"الأوروبي المتوسطي"، فإن مركز الزلزال يقع على عمق 161 كم وعلى بعد 44 كيلومترا شمال مدينة لاس لاغاس التي يبلغ عدد سكانها نحو 4 آلاف نسمة.