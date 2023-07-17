مقتل شخصين وإيقاف حركة المرور على جسر القرم بسبب حادث طارئ

توقفت حركة المرور على جسر القرم بسبب حادث طارئ، دون تحديد طبيعته بحسب رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، فيما أفادت تقارير رسمية لاحقا بمقتل شخصين جراء الحادث.



وتم إيقاف حركة المرور على جسر القرم، حيث وقع هناك حادث طارئ في منطقة العامود الحامل رقم 145، مضيفا "أن وكالات إنفاذ القانون وكل الخدمات المعنية تعمل في المكان".



وطلب أكسيونوف من سكان القرم والسياح استخدام طريق بري بديل يمر عبر المناطق الروسية الجديدة للذهاب إلى شبه الجزيرة أو منها ، داعيا المواطنين إلى "التزام الهدوء واعتماد المعلومات من المصادر الموثوقة فقط".



وأكدت سلطات القرم أنه يوجد في شبه الجزيرة مخزون كاف من الوقود والغذاء والسلع الصناعية.



وأعلنت سلطات إقليم كراسنودار عن إيقاف عمل عبارات النقل البحري بين الإقليم وشبه جزيرة القرم بسبب حادث الجسر.



ولم تؤكد وزارة النقل الروسية التقارير عن تضرر دعامات لجسر القرم جراء الحادث، مشيرة إلى أن "أضرارا لحقت بجزء من طريق السيارات على الجسر".



وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن "رجلا وامرأة لقيا مصرعهما في حادث جسر القرم وأن ابنتهما أصيبت بجروح وهي في حالة متوسطة الخطورة وتتلقى الرعاية الطبية".



من جهتها، أفادت وزارة الصحة في إقليم كراسنودار بـ"مقتل شخصين وإصابة فتاة قاصر بجروح متوسطة الخطورة في حادث جسر القرم، وهي تعاني حسب التشخيص الأولي من إصابة قحفية مغلقة".