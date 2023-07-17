أوكرانيا تعلن استعادة 7 كيلومترات مربعة يحتلها الروس قرب باخموت الأسبوع الماضي

أعلنت أوكرانيا أنها استعادت الأسبوع الماضي 7 كيلومترات مربعة حول مدينة باخموت المدمرة في شرق أوكرانيا التي يحتلها الروس منذ أيار بعد معارك شرسة.



وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ماليار عبر تلغرام: "خلال الأسبوع الماضي ونتيجة لتحسن التموضع والانتشار التكتيكي على خط الجبهة باتجاه باخموت، حررنا 7 كيلومترات مربعة".