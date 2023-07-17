روسيا تتهم أوكرانيا بتنفيذ الهجوم على جسر القرم

اتهمت روسيا أوكرانيا بتنفيذ هجوم ليل الأحد الاثنين على الجسر الذي يربط بين البرّ الروسي وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو اعتبارا من العام 2014.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر منصات التواصل الاجتماعي الإثنين إن "هجوم اليوم على جسر القرم نفّذه نظام كييف".



وأكدت السلطات في موسكو أن الهجوم أدى الى مقتل مدنيين اثنين، بينما أفاد مصدر في كييف أن الهجوم تقف خلفه أجهزة الاستخبارات والبحرية الأوكرانية.