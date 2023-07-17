مصدر أوكراني: الاستخبارات والبحرية وراء الهجوم على جسر القرم

أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية (اس بي يو) وكالة فرانس برس الاثنين بأن الاستخبارات وسلاح البحرية يقفان وراء الهجوم على جسر القرم الذي نفذ بواسطة "مسيّرات بحرية".



وأوضح المصدر لوكالة فرانس برس أن هجوم اليوم على جسر القرم هو عملية خاصة لجهاز اس بي يو والبحرية، مشيرا إلى أن الجسر هوجم بواسطة مسيّرات بحرية.



وتعرّض الجسر، الذي يربط بين روسيا وشبه الجزيرة التي ضمّتها عام 2014، لهجوم ليل الأحد الإثنين أدى الى تضرّر الجزء الطُرُقي منه. ويتألف الجسر الذي يعرف باسم جسر كيرتش، من قسم طرقي وآخر للسكك الحديد.



وأكد المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه أن "بلوغ الجسر كان صعبا، لكن في نهاية المطاف أمكن القيام بذلك".