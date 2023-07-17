الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر



استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الذي نقل رسالة من الملك عبدالله الثاني إلى أمير قطر حول سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وعدد من القضايا العربية والإقليمية.

ونقل الصفدي، خلال اللقاء، تحيات الملك عبدالله الثاني إلى الشيخ تميم، وتمنيات الملك عبدالله الثاني لأمير قطر بدوام الصحة والسعادة وللشعب القطري الشقيق المزيد من التطور والنماء.

وجرى، خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين الأردن وقطر، وسبل تعزيزها وتنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان الصفدي عقد، أمس، محادثات موسعة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، أكدت استمرار العمل على تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وبحثت عدداً من القضايا العربية، وفي مقدمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في لبنان.