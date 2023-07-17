الكرملين: اتفاق الحبوب "انتهى عمليا"

الكرملين يؤكد ألا عودة إلى اتفاق الحبوب ما لم تلب شروط روسيا

أكد الكرملين أن الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية الذي تنتهي صلاحيته منتصف الليل (الساعة 21,00 ت غ) "انتهى عمليا"، مؤكدا أن روسيا مستعدة للعودة إليه "فورا" عندما تلبى شروطها.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: "اتفاق البحر الأسود انتهى عمليا اليوم" الاثنين. وأضاف: "ما أن يلبى الجزء المتعلق بروسيا (في الاتفاق) ستعود روسيا فورا إلى الاتفاق حول الحبوب".