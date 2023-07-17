محادثات مالية لمجموعة العشرين... يلين تحاول تهدئة بعض المخاوف

بدأ وزراء المال وحكام المصارف المركزية من مجموعة العشرين محادثات في الهند تستمر يومين وتهدف إلى دعم الاقتصاد العالمي المتعثر.



وحاولت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قبيل الاجتماعات تهدئة المخاوف من أن يأتي الدعم الهائل لأوكرانيا على حساب المساعدات للدول النامية.