انهيار عقار من 5 طوابق في القاهرة وتسجيل وفيات وإصابات

شهدت منطقة حدائق القبة التابعة لمحافظة القاهرة حادثا مأسويا تمثل في انهيار عقار مكون من 5 طوابق وسط وجود وفيات وإصابات، في وقت يكثف رجال الأمن جهودهم للبحث عن الناجين، كما ذكرت "روسيا اليوم".



وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة القاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة حدائق القبة يفيد بـ"انهيار عقار مكون من طابق أرضي و4 طوابق وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وتم الدفع بسيارات إسعاف لمحل البلاغ، كما دفع الحي بمعدات لرفع الأنقاض".



وتم نقل المصابين من خلال سيارات الإسعاف التي انتقلت لمكان الحادث، إلى المستشفى، والإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة جارية للمصابين، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.