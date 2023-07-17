قرار عسكري لافت للرئيس السوري

في تطور عسكري لافت يؤشر الى مرحلة من التهدئة، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمرا قضى بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والأفراد والاحتياطين في الجيش السوري اعتبارا من الأول من ايلول المقبل.



وعليه فإن كل من التحقوا بالجيش السوري بعد ان تم استدعائهم من الاحتياط ومن بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية ست سنوات ونصف وأكثر حتى نهاية تموز الحالي سينتهي قرار الاحتفاظ بهم في المؤسسة العسكرية، بحسب قرار القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية اي الرئيس السوري.