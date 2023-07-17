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كنعاني عن الاتفاق النووي: طريق التفاوض والحوار لا يزال مفتوحا

أخبار دولية
2023-07-17 | 06:16
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كنعاني عن الاتفاق النووي: طريق التفاوض والحوار لا يزال مفتوحا
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كنعاني عن الاتفاق النووي: طريق التفاوض والحوار لا يزال مفتوحا

شدد المتحدث باسم وزارة الخارجیة الايرانية ناصر کنعاني على أن إدارة الولايات المتحدة هي التي ينبغي أن تكون مسؤولة تجاه العودة إلى الاتفاق النووي. 

وأكد كنعاني أن إيران لن تتجاهل الفرص الدبلوماسية لضمان حقوق الشعب الإيراني، مشيرا إلى أنها تستخدم قدرات الدول الصديقة المهتمة بالمساهمة في التوصل إلى اتفاق بناء .

ولفت إلى أن إيران أثبتت أنها رحبت وسترحب بهذا النهج، مذكراً بأن طريق التفاوض والحوار لا يزال مفتوحا ويمكن متابعة القضايا من خلال القنوات الدبلوماسية.

 واعتبر كنعاني أنه من الممكن تلخيص القضايا في الفترة المقبلة لكن واشنطن هي التي يجب أن تتخذ قراراً سياسياً في هذا المجال. 

أخبار دولية

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