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عمليات اجلاء مع اقتراب اعصار من الصين وفيتنام
أخبار دولية
2023-07-17 | 06:11
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عمليات اجلاء مع اقتراب اعصار من الصين وفيتنام
اتخذت الاستعدادات لإجلاء آلاف الأشخاص الاثنين في جنوب الصين وفيتنام وألغيت عشرات الرحلات الجوية مع اقتراب إعصار من القارة وفقا للسلطات المحلية.
ومن المتوقع أن تضرب رياح عاتية وأمطار غزيرة طول الساحل في مقاطعتي غوانغدونغ وهاينان جنوب الصين عندما يصل الإعصار إلى اليابسة ليل الاثنين الثلاثاء، حسبما ذكرت خدمة الأرصاد الجوية في البلاد.
وتم إصدار انذار برتقالي. وهو ثاني أعلى حالة انذار على مقياس من أربع درجات، مما يشير إلى أن العاصفة ستتحول تدريجيا إلى إعصار كبير.
وفقا للعلماء، من المتوقع أن تصبح الأعاصير أكثر قوة بسبب ارتفاع حرارة الارض.
وذكرت صحيفة "ساذرن ديلي" أنه تم إجلاء ألف شخص على الأقل من مدينة يونفو بإقليم غوانغدونغ.
وعلقت التداولات في بورصة هونغ كونغ، أحد أهم المراكز المالية في العالم.
كما تأثرت حركة النقل، مع توقف غالبية الحافلات في المدينة.
وتأثر أكثر من ألف مسافر جراء إلغاء وتأخير الرحلات، بحسب هيئة مطار هونغ كونغ. وألغى مطار ماكاو المجاور 80 رحلة.
وقرابة الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (06,00 ت غ)، كان الإعصار على بعد 280 كلم جنوب غرب هونغ كونغ.
وطلب من السفن في محيط جزيرة هاينان العودة سريعا إلى الميناء مع توقع ارتفاع الأمواج إلى ستة أمتار.
وفي فيتنام، تستعد السلطات لإجلاء 30 ألف شخص في مقاطعتي كوانغ نينه وهاي فونغ اللتين ستكونان الأكثر تضررا اعتبارا من بعد ظهر الاثنين.
وقالت هيئة إدارة الكوارث الفيتنامية إن الإعصار "قد يكون من أكبر الأعاصير التي تضرب خليج تونكين في السنوات الأخيرة".
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