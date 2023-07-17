ألمانيا تدعو روسيا الى تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية

المتحدثة باسم الحكومة الألمانية: نواصل دعوة روسيا الى السماح بتمديد إضافي لاتفاقية الحبوب

دعت الحكومة الألمانية روسيا اليوم، الى تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية بعدما اعتبرها الكرملين في حكم المنتهية، مؤكدة أهميتها للأمن الغذائي العالمي.



وقال المتحدثة باسم الحكومة كريستيان هوفمان للصحافيين: "نواصل دعوة روسيا الى السماح بتمديد إضافي لاتفاقية الحبوب"، مشيرة الى أن النزاع لا يجب أن يتم خوضه على حساب الأكثر فقرًا على هذا الكوكب.