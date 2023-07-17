إردوغان واثق من رغبة بوتين في استمرار اتفاق الحبوب الأوكرانية

أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في استمرار اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، بعيد إعلان الكرملين أن الاتفاق الذي تنقضي مهلته رسميا مساء اليوم بات في حكم المنتهي.



وقال إردوغان: "أعتقد أنه على رغم تصريحات اليوم، صديقي السيد بوتين يريد الاستمرار في الاتفاق" الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وتم التوصل إليه العام الماضي برعاية تركيا والأمم المتحدة.