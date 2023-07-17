وزير الجيوش الفرنسي يزور قطر والعراق

يقوم وزير الجيوش الفرنسي بزيارة إلى قطر الاثنين قبل أن يتوجه إلى العراق الثلاثاء، لإجراء محادثات تتعلق خاصة بـ"قضايا الأمن الداخلي والإقليمي"، وفق ما ذكرت الوزارة الاثنين.





ومن المقرر أن يجتمع سيباستيان ليكورنو مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قبل التوجه إلى قاعدة دخان الجوية حيث تتمركز طائرات رافال التي تم شراؤها من فرنسا.





وقال المصدر إن هذه الزيارة ستسمح ب "تأكيد الحيوية الإيجابية لعلاقة الدفاع بين فرنسا وقطر" و"مناقشة التعاون في مجال التسلح"، دون مزيد من التفاصيل حول احتمال ابرام عقود.