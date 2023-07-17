وفد أرجنتيني إلى واشنطن للتفاوض مع صندوق النقد حول الديون

يتوجه وفد أرجنتيني الاثنين إلى واشنطن على أمل التفاوض مع صندوق النقد الدولي على اتفاق بشأن شروط سداد ديون الأرجنتين البالغة قيمتها 44 مليار دولار للمؤسسة المالية، حسبما قال مصدر بوزارة الاقتصاد لوكالة فرانس برس.





وقال مصدر في وزارة الاقتصاد الأرجنتينية لوكالة فرانس برس "الاثنين، سيذهب فريق فنّي والجمعة نأمل في الحصول على اتفاق مستوى الخدمة" مع صندوق النقد الدولي. وأضاف "هذا ما تم التوصل إليه (الأحد) من خلال حديث وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا".





توصل صندوق النقد الدولي والأرجنتين، وهي ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، إلى اتفاق في بداية 2022 لإعادة تمويل الديون الهائلة للبلد والبالغة 44 مليار دولار والمتبقية من قرض أُبرم في العام 2018.