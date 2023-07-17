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السويد تقدّم خطة بقيمة 522 مليون يورو لإعادة إعمار أوكرانيا

أخبار دولية
2023-07-17 | 08:27
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السويد تقدّم خطة بقيمة 522 مليون يورو لإعادة إعمار أوكرانيا
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السويد تقدّم خطة بقيمة 522 مليون يورو لإعادة إعمار أوكرانيا

قدّمت الحكومة السويدية الإثنين خطّةً على عدة سنوات لمساعدة وإعادة إعمار أوكرانيا، بقيمة ستة مليارات كرونة اي ما يعادل نحو 522 مليون يورو، بهدف الانضمام في نهاية المطاف إلى الاإتحاد الأوروبي. 
 
     
وأعلن وزير التجارة الخارجية والمساعدات الدولية يوهان فورسيل خلال مؤتمر صحفي أن 6  مليارات كرونة ستمنح لأوكرانيا في إطار "استراتيجية تاريخية".
 
     
وستكون أوكرانيا هذا العام الدولة الأولى المستفيدة من المساعدات السويدية.
 
     
وقال فورسيل إن هذا المبلغ لا يشكلّ سوى مبلغ أولي والمبلغ النهائي سيرتفع تدريجيًا.

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