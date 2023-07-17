موفد البابا من أجل السلام في أوكرانيا يزور واشنطن هذا الأسبوع

أعلن الفاتيكان أنّ موفد البابا من أجل السلام في أوكرانيا الكاردينال الإيطالي ماتيو تسوبي سيزور واشنطن من الإثنين ولغاية الأربعاء، وذلك بعد أسابيع من زيارته كلاً من كييف وموسكو.





وقال الفاتيكان إنّ زيارة الكاردينال المنتمي إلى جمعية سانت إيجيديو الكاثوليكية التي تعتبر بمثابة قناة دبلوماسية غير رسمية للكرسي الرسولي "تندرج في سياق المهمة الهادفة إلى نشر السلام في أوكرانيا".





وأضاف الكرسي الرسولي في بيان مقتضب إنّ الزيارة ترمي أيضاً إلى "تبادل الأفكار والآراء حول الوضع المأساوي الحالي ودعم المبادرات في المجال الإنساني".