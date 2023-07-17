ماكرون الى كاليدونيا الجديدة وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة الأسبوع المقبل

يتوجه إيمانويل ماكرون الأسبوع المقبل إلى كاليدونيا الجديدة للبحث في المفاوضات الصعبة بشأن الوضع المستقبلي للأرخبيل الفرنسي، قبل زيارة فانواتو وبابوا غينيا الجديدة للتأكيد على "إعادة اشراك" فرنسا في المحيط الهادئ.





يتوقع أن يصل الرئيس الفرنسي مساء 24 تموز الى نوميا في ثاني زيارة إلى كاليدونيا الجديدة منذ عام 2018.





سيتوجه إلى الساحل الشرقي لمعالجة مشكلة تآكل الساحل ثم "سيلتقي مختلف القوى السياسية في كاليدونيا الجديدة معا".