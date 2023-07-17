حريق غابات بالقرب من أثينا وأوامر بإخلاء منتجعات

اندلع حريق غابات أججته رياح شديدة الاثنين في كوفاراس على بعد خمسين كلم شرق أثينا، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء اليوناني، فيما أمرت السلطات باخلاء العديد من المنتجعات في تدبير وقائي.





وقال يانيس أرتوبيوس متحدثا باسم جهاز الإطفاء "إنه حريق صعب، الرياح قوية جدا وتراوح سرعتها بين خمسين وستين كلم في الساعة". وتشهد اليونان منذ الخميس موجة حر شديد مع حرارة وصلت الى 44 درجة مئوية في وسط البلاد.