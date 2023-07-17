إنقاذ 360 مهاجراً على الحدود الليبية مع تونس

أفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا الاثنين أنه تم في الأيام الأخيرة إنقاذ حوالى 360 مهاجرا من دول جنوب الصحراء بعدما نقلتهم الشرطة التونسية إلى مناطق نائية على الحدود بين البلدين، داعية المنظمات الدولية لمساعدتهم.





ورحب الفرع المحلي للمنظمة التي تتخذ مقرا في القاهرة، باستقبال ليبيا المهاجرين الذين "مروا بأوضاع إنسانية صعبة" قبل أن "ينقذهم حرس الحدود الليبيون".





وأضاف "وفقا للحراس الليبيين، يحتاج 360 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، إلى مساعدة طبية وإنسانية عاجلة".

