مقتل طيار بتحطم طائرته المقاتلة خلال طلعة تدريبية في روسيا

قتل طيار روسي بسبب تحطم طائرته المقاتلة طراز "سو-25" خلال طلعة تدريبية في جنوب غرب روسيا، فوق بحر أزوف، وفق ما أفادت السلطات المحلية الاثنين.





وقال رومان بوبليك حاكم إقليم إييسكي بمنطقة كراسنودار حيث وقع الحادث، عبر تلغرام "أقدم تعازي الى عائلة الرجل الذي قتل بتحطم مقاتلة سو-25 خلال طلعة تدريبية".