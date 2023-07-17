ثمانية قتلى بانهيار مبنى سكني في القاهرة

ثمانية قتلى بانهيار مبنى سكني في القاهرة

إنهار مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في وسط القاهرة الإثنين، ما أسفر عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم سبعة من أسرة واحدة، على ما أفاد بيان للنيابة العامة وصحيفة حكومية.



وأفاد بيان للنيابة العامة نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك بأنها تلقت إخطارًا صباح اليوم بانهيار كامل لعقار بمنطقة حدائق القبة، ووجود أربعة عشر شخصًا من قاطنيه تحت أنقاضه.



وأشارت النيابة إلى أن الإدارة العامة للحماية المدنية تمكنت من إستخراج تسعة منهم، إحداهم سيدة مصابة، بينما الثمانية الآخرون متوفون.



ولفتت إلى إستمرار العمل لإخراج الباقين، كما تمكن خمسة أفراد من الخروج من العقار قبل إنهياره.