بيلاروس تقول إنّها أسقطت مسيّرة أوكرانية فوق أراضيها

أعلنت بيلاروس، الدولة الحليفة لروسيا والمجاورة لأوكرانيا، الإثنين أنّها أسقطت مسيّرة أوكرانية اخترقت مجالها الجوّي، في حادث يأتي بعد أيام من تأكيد مينسك وجود مقاتلين من مجموعة فاغنر المسلّحة الروسية على أراضيها.





وقالت مديرية حرس الحدود البيلاروسية في بيان إنّ "وحدة أمن الحدود العاملة على نهر دنيبر رصدت طائرة مسيّرة انتهكت حدود الدولة من الأراضي الأوكرانية".





وأضاف البيان أنّ الطائرة المسيّرة كانت "تستطلع المنطقة الحدودية مع بيلاروس".