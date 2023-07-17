بايدن يدعو نتانياهو إلى الولايات المتحدة لعقد إجتماع

بايدن يدعو نتانياهو إلى الولايات المتحدة لعقد إجتماع

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لزيارة الولايات المتحدة لعقد إجتماع، هو الأول منذ عودة نتانياهو إلى منصبه أواخر العام الماضي.



وقال مكتب نتانياهو في بيان: "دعا الرئيس بايدن رئيس الوزراء نتانياهو لعقد إجتماع في الولايات المتحدة قريبًا. قبل رئيس الوزراء الدعوة وتم الإتفاق على أن يقوم الفريقان الإسرائيلي والأميركي بتنسيق تفاصيل الإجتماع".



وتأتي الدعوة بينما تتمسك حكومة نتانياهو بخطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والتي يرى معارضوها أنها تقوض الديمقراطية في الدولة العبرية. وكان بايدن إنتقد هذه الخطة.



وأشار البيان إلى أنه خلال مكالمة هاتفية الإثنين بين الجانبين، قام نتانياهو بإطلاع الرئيس الأميركي على القانون الذي سيتم إقراره الأسبوع المقبل في البرلمان، وعزمه على محاولة الحصول على دعم شعبي واسع خلال فترة العطلة الصيفية حول بقية عملية التشريع.



وأكد مكتب نتانياهو أن المحادثة الهاتفية بينهما كانت طويلة وودية.