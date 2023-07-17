إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

إسرائيل تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

أعلن الديوان الملكي في الرباط الإثنين أن إسرائيل قررت الإعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية، مشيرًا إلى رسالة بهذا الصدد وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.



وجاء في بيان للديوان الملكي: "رفع الوزير الأول الإسرائيلي إلى العلم السامي لصاحب الجلالة قرار دولة إسرائيل الإعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية".



وأشار البيان نقلًا عن الرسالة إلى أنه سيتم إخبار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوًا فيها وكل البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية بهذا القرار.



وشدد على أن نتانياهو أفاد في رسالته بأن إسرائيل تدرس إيجابيًا فتح قنصلية لها في مدينة الداخلة، وذلك في إطار تكريس قرار الدولة هذا.



وأكد نتانياهو في رسالته أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة، بحسب بيان الديوان الملكي.