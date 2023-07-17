الأمم المتحدة تعلن إنتهاء تفتيش آخر سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية عبر البحر الأسود

الأمم المتحدة تعلن إنتهاء تفتيش آخر سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية عبر البحر الأسود

فتشت آخر سفينة شحن محملة بالحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مساء الإثنين في إسطنبول، قبل ساعات من إنتهاء مفاعيل الإتفاقية الدولية، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة.



وقال مركز التنسيق المشترك في بيان إنه "انتهى من تفتيش شحنة سفينة تي كيو سامسون"، موضحًا أن عملية التفتيش هذه تحمل الرقم 1972 منذ 1 آب 2022 في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود.



وغادرت سفينة الشحن التي ترفع العلم التركي ميناء أوديسا الأحد ووصلت اليوم إلى موقع التفتيش شمال إسطنبول على البحر الأسود، وفق بيان مركز التنسيق المشترك المشرف على تنفيذ الإتفاقية المبرمة في إسطنبول في تموز 2022 بين أوكرانيا وروسيا برعاية تركيا والأمم المتحدة.