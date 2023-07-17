زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لمواصلة صادرات الحبوب بدون موافقة روسيا

زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لمواصلة صادرات الحبوب بدون موافقة روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين أن بلاده مستعدة لمواصلة صادراتها من الحبوب عبر البحر الأسود رغم إعلان موسكو إنتهاء الإتفاق "بحكم الأمر الواقع".



وقال زيلينسكي في تصريحات شاركها المتحدث بإسمه سيرغي نيكيفوروف على فيسبوك: "حتى بدون روسيا، يجب القيام بكل شيء حتى نتمكن من إستخدام هذا الممر للتصدير في البحر الأسود. لسنا خائفين".



وأضاف في خطابه المسائي اليومي أنه بعث رسالتين رسميتين إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقترح عليهما مواصلة الصادرات.



واعتبر أن أوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا يمكن أن تضمن بشكل مشترك تشغيل ممر الغذاء وتفتيش السفن.

