البيت الأبيض: بايدن سيبحث الثلاثاء مع موفد الفاتيكان في ملف أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض الإثنين أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل الثلاثاء موفدًا للفاتيكان للتباحث في "الحرب الوحشية" الدائرة في أوكرانيا.وسيزور الكاردينال ماتيو ماريا تسوبي، وهو رئيس أساقفة بولونيا ورئيس المؤتمر الأسقفي الإيطالي، البيت الأبيض في 18 تموز "بطلب من البابا فرنسيس"، وفق بيان الرئاسة الأميركية.وقال البيان: "سيتباحث الرئيس بايدن والكاردينال تسوبي في المعاناة الواسعة النطاق الناجمة عن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا".وأضاف بيان الرئاسة الأميركية أن "بايدن وتسوبي سيبحثان أيضًا في الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والكرسي الرسولي لتوفير المساعدات الإنسانية للمتضررين وفي تركيز الكرسي البابوي المنصب على الترحيل القسري لأطفال أوكرانيين على يد مسؤولين روس".