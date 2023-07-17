إنتهاء صلاحية إتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بعد رفض روسيا تمديده

إنتهاء صلاحية إتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بعد رفض روسيا تمديده

إنتهت عند منتصف الليل في إسطنبول (21:00 ت غ) صلاحية الإتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب إلى الأسواق الدولية عبر البحر الأسود بعد رفض روسيا تمديده.



وتحدد موعد انتهاء العمل بالإتفاق الذي توسطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصل إليه في تموز 2022 بعدما جرى تمديده آخر مرة لمدة شهرين في أيار الماضي.