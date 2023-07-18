روسيا تسقط 28 مسيرة فوق القرم

أسقطت روسيا 28 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم ليلا، على ما أفادت وزارة الدفاع الروسية ومسؤول محلي.



وأوضحت وزارة الدفاع في بيان أن 17 مسيّرة أرسلتها القوات الأوكرانية "دُمرت" و 11 أخرى "حُيدت" بالوسائل الإلكترونية، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات او أضرار.



وقال حاكم القرم المعين من جانب ورسيا سيرغي اكسيونوف عبر تلغرام إن 28 مسيّرة اسقطت أو دمرت خلال الليل الماضي، مؤكدا عدم سقوط ضحايا كذلك.