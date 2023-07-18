كيري يلتقي كبير دبلوماسيي الصين في بكين: التعاون بشأن التغير المناخي يتقدم

التقى المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري في بكين كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي.



واستقبل وانغ المبعوث الأميركي في قاعة الشعب الكبرى ببكين، حيث تصافح المسؤولان وتبادلا كلمات الترحيب قبل بدء اجتماعهما، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



وتوجه وانغ إلى كيري الذي وصفه بأنه "صديق قديم" بالقول إن "التعاون بشأن التغير المناخي يتقدم في ظل المناخ العام بين الصين والولايات المتحدة"، مؤكدا أن "هناك حاجة لعلاقة صينية أميركية صحية ومستقرة ومستدامة".



واعتبر كيري من جهته أن الاحتباس الحراري يمثل "تهديدا للبشرية جمعاء" ويتطلب "قيادة عالمية".



وقال لوانغ: "نحن متفائلون بشكل كبير أن تكون هذه هي البداية وليس فقط مجرد محادثة بينكم وبيني وبيننا على مسار المناخ".



وفي ما يتعلق بالعلاقات المتوترة بين الصين والولايات المتحدة، شدد كيري على أن الرئيس جو بايدن "ملتزم بالاستقرار في هذه العلاقة، وأيضا بتحقيق جهود معا يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في العالم".



وأكد أن الرئيس بايدن "يقدر علاقته مع الرئيس شي، وأعتقد أن الرئيس شي يقدر علاقته مع الرئيس بايدن"، وقال :" أنا أعلم أنه يتطلع إلى أن يكون قادرا على المضي قدما لتغيير الديناميات".



أضاف "أملنا الآن أن يكون هذا بداية لتعريف جديد للتعاون والقدرة على حل الخلافات بيننا"، مشيرا إلى "خلافات حقيقية" بين الطرفين.



وأكد أنه "يمكننا إيجاد المسار إلى الأمام والطرق التي من شأنها حل هذه التحديات".