بعد ساعات على قرار روسيا بشأن اتفاقية الحبوب... أوكرانيا تفعّل الدفاعات الجوية في أوديسا

فعّلت السلطات الأوكرانية الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا الساحلية في وقت مبكر الثلاثاء، بعد ساعات على رفض روسيا تمديد العمل باتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر موانىء البحر الأسود.



وقال سيرغي براتشوك المتحدث باسم منطقة أوديسا العسكرية على تلغرام: "أوديسا. العمل القتالي للدفاع الجوي مستمر".



وتضم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا موانىء أساسية لاتفاق تصدير الحبوب الذي انتهت مدة صلاحيته بين موسكو وكييف.



وقال أوليغ كيبر رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا على تلغرام إن روسيا "تهاجم جنوب أوكرانيا بطائرات مسيرة هجومية"، محذرا السكان بضرورة البقاء في الملاجئ.



وأكدت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا إن روسيا "تهاجم المناطق الجنوبية بمسيّرات هجومية".



كما أُطلقت صافرات الإنذار في ميكولايف وخيرسون وزابوريجيا ودونيتسك وخاركيف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وكيروفوغراد وتشيركاسي.