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أوكرانيا تعلن تضرر "منشآت مرفئية" جراء هجوم صاروخي على أوديسا
أخبار دولية
2023-07-18 | 02:18
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أوكرانيا تعلن تضرر "منشآت مرفئية" جراء هجوم صاروخي على أوديسا
أعلنت أوكرانيا تعرض "منشآت مرفئية" لأضرار جراء هجوم صاروخي شنّته روسيا ليل الإثنين الثلاثاء استهدف منطقة أوديسا الساحلية، بعد ساعات من انتهاء العمل باتفاقية لتصدير الحبوب.
وقالت القيادة العملية الأوكرانية في جنوب البلاد في بيان إن "ستة صواريخ كاليبر أطلقت من البحر الأسود في اتجاه أوديسا"، مشيرة الى أن الدفاعات الجوية أسقطتها لكن حطامها "أدى الى تضرر منشآت مرفئية وعدد من المنازل الخاصة".
أخبار دولية
أوكرانيا
منشآت مرفئية
هجوم صاروخي
أوديسا
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