بن سلمان عرض مع اردوغان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ووقعّا اتفاقات ثنائية

#فيديو| سمو #ولي_العهد يصطحب فخامة رئيس جمهورية تركيا لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته، فيما قدّم فخامته سيارتين كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.https://t.co/QPwgDxBhwe#الرئيس_التركي_في_المملكة#واس pic.twitter.com/ZBXLw9YLaQ
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 18, 2023
#فيديو| سمو #ولي_العهد يصطحب فخامة رئيس جمهورية تركيا لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته، فيما قدّم فخامته سيارتين كهربائية تركية الصنع هدية لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد.https://t.co/QPwgDxBhwe#الرئيس_التركي_في_المملكة#واس pic.twitter.com/ZBXLw9YLaQ