يوم احتجاجات جديد في إسرائيل على مشروع الإصلاح القضائي

نزل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجا على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة يرون أنه يهدف إلى "القضاء على الديمقراطية".



ومنذ صباح الثلاثاء، خرجت حشود من المتظاهرين يحملون أعلاما إسرائيلية ويهتفون "ديموقراطية، ديمقراطية" إلى الشوارع في تل أبيب، بعدما دعا المنظمون إلى "يوم وطني للمقاومة"، وحثوا أنصارهم على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها.



ودخل المتظاهرون مبنى البورصة في تل أبيب ونظموا اعتصاما.



وأفاد مصور وكالة فرانس برس بأن المحتجين سدوا المدخل الرئيسي لمقر قيادة الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.



وتسبب طرح مشروع الاصلاح القضائي مطلع كانون الثاني من جانب الائتلاف الحكومي الذي ألّفه بنيامين نتانياهو من اليهود الأرثوذكس المتطرفين والأحزاب اليمينية المتشددة، إلى انقسام في البلاد وأثار واحدة من أكبر حركات الاحتجاج في إسرائيل على الإطلاق.