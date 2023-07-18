واشنطن تنشر مدمرة وطائرات حربية لردع إيران عن مصادرة سفن في الخليج

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستنشر مدمرة إلى جانب طائرات مقاتلة من طرازي "إف-35" و"إف-16" في الشرق الأوسط لردع إيران عن مصادرة سفن في الخليج.



وتأتي الخطوة بعدما حاولت البحرية الإيرانية مصادرة سفينتين تجاريتين في مضيق هرمز وخليج عمان في وقت سابق من الشهر الجاري، وفتحت النار في إحدى الحادثتين على سفينة تجارية.



وأوضحت نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ أنه في ضوء هذا التهديد المستمر وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تعزز الوزارة وجودنا وقدرتنا على مراقبة المضيق والمياه المحيطة.



ودعت سينغ طهران إلى أن توقف فورا هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار التي تهدد التدفق الحر للتجارة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي.



واشار مسؤول دفاعي كبير من جهته إلى أن الولايات المتحدة تسيّر طائرات حربية من طراز "إيه-10 وارثوغ" فوق الخليج، موضحا أنها مزودة "بأنواع ذخيرة مفيدة لمواجهة الزوارق السريعة والأهداف المتحركة".



وأضاف المسؤول أن"قوارب الهجوم السريعة، والهجمات السريعة قد ازدادت كتهديد بحري، لذلك "جربنا عددا من الوسائل المختلفة لمواجهتها. وقد ثبتت قدرة طائرة إيه-10 على ذلك".