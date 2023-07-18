الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأمم المتحدة: استئناف تطعيم الأطفال بعد تراجعه خلال سنوات كوفيد-19
أخبار دولية
2023-07-18 | 05:48
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأمم المتحدة: استئناف تطعيم الأطفال بعد تراجعه خلال سنوات كوفيد-19
أعلنت الأمم المتحدة أن تلقيح الأطفال في جميع أنحاء العالم الذي انخفض خلال جائحة كوفيد-19، استؤنف لكنه ما زال أقلّ من مستويات الفترة التي سبقت الأزمة الصحية.
وبحسب آخر البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية (WHO) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، فاق عدد الأطفال المطعمين عام 2022 عام 2021 بأربعة ملايين.
وقالت مديرة التحصين في منظمة الصحة العالمية كيت أوبراين لوكالة فرانس برس إن "هذه أخبار جيدة، في المتوسط بدأت البلدان في جميع أنحاء العالم تتعافى وتقترب من مستوى التحصين الذي وصلت إليه قبل الجائحة".
بدوره، أشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في بيان إلى أنّ "هذه بيانات مشجّعة".
ولم يتلق 20,5 مليون طفل لقاحًا واحدًا أو لقاحات أساسية عدة عام 2022، مقابل 24,4 مليون طفل عام 2021.
وعلى الرغم من هذه "المؤشرات الواعدة"، تعتبر الأمم المتحدة أن تحصين الأطفال الذي لا يزال أقلّ من مستويات ما قبل الجائحة، يعرّضهم لخطر الأوبئة.
ورأت أوبراين أنّ استئناف التحصين لا يجري بوتيرة متساوية بين الدول، فالدول الغنية تبلي بلاءً حسنًا نسبيًا.
ووجدت منظمة الصحة العالمية ايضًا أنّ بعض الدول ذات الدخل المنخفض جدًا كالهند وإندونيسيا، سجّلت تعافيا قويا للغاية.
وأوضحت أن الدول التي شهدت تعافيا في التحصين هي بشكل عام تلك التي استثمرت في هذه البرامج بشكل منتظم قبل الجائحة، معدّدةً منها النيبال وكينيا وبنغلادش.
ويبقى القلق العالمي بشكل عام من التطعيم ضدّ الحصبة وهي واحدة من مسببات المرض شديدة الخطورة والأكثر عدوى.
وارتفعت تغطية الجرعة الأولى من لقاح الحصبة إلى 83 في المئة عام 2022، مقابل 81 في المئة عام 2021 ، لكنها لا تزال أقل من نسبة 86 في المئة التي تم تحقيقها عام 2019.
أمّا تغطية التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري (HPV) فتجاوزت مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة في العام الماضي.
وأطلقت الأمم المتحدة قبل نحو ثلاثة أشهر حملة "الاستدراك الواسعة" لتطعيم ملايين الأطفال، وتركزت في عشرين دولة حيث يعيش ثلاثة أرباع أطفال العالم الذين لم يحصلوا على اللقاحات في العام 2021.
أخبار دولية
الأمم المتحدة
تطعيم
الأطفال
كوفيد-19
التالي
الأمم المتّحدة: قانون الهجرة البريطاني الجديد مخالف للقانون الدولي
موسكو تعلن أنها دمّرت في أوديسا مواقع استخدمت للتحضير للهجوم على جسر القرم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-05-04
النواب الفرنسيون يصوّتون على إلغاء إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 للعاملين في مجال الصحة
أخبار دولية
2023-05-04
النواب الفرنسيون يصوّتون على إلغاء إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 للعاملين في مجال الصحة
0
خبر عاجل
05:22
اصدار مذكرة توقيف بحق صاحبة حضانة Gardereve والموظفة التي عنفت الأطفال
خبر عاجل
05:22
اصدار مذكرة توقيف بحق صاحبة حضانة Gardereve والموظفة التي عنفت الأطفال
0
أخبار دولية
15:51
الأمم المتحدة تعلن إنتهاء تفتيش آخر سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية عبر البحر الأسود
أخبار دولية
15:51
الأمم المتحدة تعلن إنتهاء تفتيش آخر سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية عبر البحر الأسود
0
أخبار دولية
2023-07-15
الأمم المتحدة تعتبر شروط دمشق لنقل المساعدات عبر الحدود "غير مقبولة"
أخبار دولية
2023-07-15
الأمم المتحدة تعتبر شروط دمشق لنقل المساعدات عبر الحدود "غير مقبولة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:25
على العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة!
أخبار دولية
13:25
على العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة!
0
أخبار دولية
11:13
قتلى ومفقودون إثر انزلاق للتربة في كولومبيا
أخبار دولية
11:13
قتلى ومفقودون إثر انزلاق للتربة في كولومبيا
0
أخبار دولية
10:46
العشرات يتظاهرون في بغداد تنديداً بنقص المياه والكهرباء
أخبار دولية
10:46
العشرات يتظاهرون في بغداد تنديداً بنقص المياه والكهرباء
0
أخبار دولية
10:37
تعثر المحادثات في قمة الاتحاد الأوروبي-أميركا اللاتينية حول روسيا
أخبار دولية
10:37
تعثر المحادثات في قمة الاتحاد الأوروبي-أميركا اللاتينية حول روسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:55
حالة طبية شديدة الغرابة... أم لثلاثة أطفال تكتشف إصابتها "بمتلازمة داون" عن عمر الـ23 وهذه التفاصيل! (صور)
منوعات
10:55
حالة طبية شديدة الغرابة... أم لثلاثة أطفال تكتشف إصابتها "بمتلازمة داون" عن عمر الـ23 وهذه التفاصيل! (صور)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-17
علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم
علوم وتكنولوجيا
2023-07-17
علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم
0
فنّ
12:58
خلال رحلتها إلى جزر كايمان... توقيف جيجي حديد بهذه التهمة!
فنّ
12:58
خلال رحلتها إلى جزر كايمان... توقيف جيجي حديد بهذه التهمة!
0
فنّ
04:32
ريتا برصونا تحتفل بعيد ميلادها بوجود النجوم.. هكذا أصبحت نجمة "غنوجة بيّها" (صور)
فنّ
04:32
ريتا برصونا تحتفل بعيد ميلادها بوجود النجوم.. هكذا أصبحت نجمة "غنوجة بيّها" (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
وقفة إحتجاجية للتيار الوطني الحر أمام مركز بعثة الإتحاد الأوروبي في وسط بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
وقفة إحتجاجية للتيار الوطني الحر أمام مركز بعثة الإتحاد الأوروبي في وسط بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مجلس النواب قرر مواجهة قرار الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مجلس النواب قرر مواجهة قرار الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مشروع نواب الحاكم لإطلاق صيرفة بديلة... هل يتعاون معه النواب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مشروع نواب الحاكم لإطلاق صيرفة بديلة... هل يتعاون معه النواب؟
0
أخبار دولية
13:25
على العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة!
أخبار دولية
13:25
على العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة!
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023
0
أخبار لبنان
08:07
نواب تكتل لبنان القوي يتطرقون إلى ملف النزوحِ وتوصية البرلمان الاوروبي الاخيرة
أخبار لبنان
08:07
نواب تكتل لبنان القوي يتطرقون إلى ملف النزوحِ وتوصية البرلمان الاوروبي الاخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
بين السعودية وتركيا... توقيع الصفقة الكبرى لشراء مسيرات تركية
تقارير نشرة الاخبار
08:04
بين السعودية وتركيا... توقيع الصفقة الكبرى لشراء مسيرات تركية
0
أخبار لبنان
08:02
عدوان بعد إجتماع لجنة الإدارة والعدل: نواب الحاكم أبلغونا أنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم
أخبار لبنان
08:02
عدوان بعد إجتماع لجنة الإدارة والعدل: نواب الحاكم أبلغونا أنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
موضوعا الساعة حضرا في المجلسِ النيابي...
تقارير نشرة الاخبار
08:00
موضوعا الساعة حضرا في المجلسِ النيابي...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات
2
فنّ
04:36
قبلة عفوية وحركة باللسان.. أصالة تثير بلبلة بفيديو مع زوجها فائق حسن!
فنّ
04:36
قبلة عفوية وحركة باللسان.. أصالة تثير بلبلة بفيديو مع زوجها فائق حسن!
3
خبر عاجل
05:22
اصدار مذكرة توقيف بحق صاحبة حضانة Gardereve والموظفة التي عنفت الأطفال
خبر عاجل
05:22
اصدار مذكرة توقيف بحق صاحبة حضانة Gardereve والموظفة التي عنفت الأطفال
4
خبر عاجل
14:59
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
خبر عاجل
14:59
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
5
حال الطقس
02:16
كتل حارة جديدة تضرب لبنان الاسبوع المقبل.. ماذا عن الايام القليلة المقبلة؟
حال الطقس
02:16
كتل حارة جديدة تضرب لبنان الاسبوع المقبل.. ماذا عن الايام القليلة المقبلة؟
6
خبر عاجل
09:39
جمعية المصارف: سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات على المصارف
خبر عاجل
09:39
جمعية المصارف: سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات على المصارف
7
أخبار لبنان
07:14
معلومات الـLBCI: نواب حاكم مصرف لبنان يريدون تشريع استخدامهم الاحتياطي الالزامي
أخبار لبنان
07:14
معلومات الـLBCI: نواب حاكم مصرف لبنان يريدون تشريع استخدامهم الاحتياطي الالزامي
8
منوعات
07:49
قصة حب تحولت إلى جريمة قتل... طعنوه وسط الطريق حتى الموت! (فيديو)
منوعات
07:49
قصة حب تحولت إلى جريمة قتل... طعنوه وسط الطريق حتى الموت! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More