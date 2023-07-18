الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأمم المتّحدة: قانون الهجرة البريطاني الجديد مخالف للقانون الدولي
أخبار دولية
2023-07-18 | 05:54
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
الأمم المتّحدة: قانون الهجرة البريطاني الجديد مخالف للقانون الدولي
ندّدت الأمم المتّحدة الثلاثاء بمشروع قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان البريطاني، مشدّدة على أنّ البند المتعلّق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد يتعارض مع القانون الدولي.
وقال رئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك ورئيس المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان مشترك إنّ مشروع القانون "يتعارض مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان واللاجئين".
وحذّر المسؤولان الأساسيان في الأمم المتّحدة عن هذا الملف في بيانهما من أنّ هذا القانون "ستكون له عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية".
وهذا النصّ المثير للجدل أقرّه البرلمان البريطاني ليل الإثنين-الثلاثاء وهو يُعتبر حجر الزاوية في مشروع رئيس الوزراء ريشي سوناك لمحاربة الهجرة غير الشرعية، الملف الذي وضعه في أعلى سلّم أولوياته.
ولا يزال يتعيّن على الملك تشارلز الثالث التوقيع على النص ليصبح قانوناً ساري المفعول، لكنّ هذه "المصادقة الملكية" مجرّد إجراء شكلي.
أخبار دولية
الأمم المتّحدة
قانون
الهجرة
المملكة المتحدة
التالي
الأمم المتّحدة: على العالم "الاستعداد لموجات حرّ أكثر شدّة"
الأمم المتحدة: استئناف تطعيم الأطفال بعد تراجعه خلال سنوات كوفيد-19
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:07
البرلمان البريطاني يقرّ مشروع قانون مثيراً للجدل بشأن الهجرة
أخبار دولية
05:07
البرلمان البريطاني يقرّ مشروع قانون مثيراً للجدل بشأن الهجرة
0
أخبار دولية
2023-04-27
تونس تطلب "تضامن" الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير القانونية
أخبار دولية
2023-04-27
تونس تطلب "تضامن" الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير القانونية
0
أخبار دولية
2023-04-26
الحكومة الفرنسية تؤجل طرح قانون حول الهجرة وتنشر عددا إضافيا من الدرك على الحدود الايطالية
أخبار دولية
2023-04-26
الحكومة الفرنسية تؤجل طرح قانون حول الهجرة وتنشر عددا إضافيا من الدرك على الحدود الايطالية
0
أخبار دولية
05:56
الأمم المتّحدة: على العالم "الاستعداد لموجات حرّ أكثر شدّة"
أخبار دولية
05:56
الأمم المتّحدة: على العالم "الاستعداد لموجات حرّ أكثر شدّة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:25
على العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة!
أخبار دولية
13:25
على العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة!
0
أخبار دولية
11:13
قتلى ومفقودون إثر انزلاق للتربة في كولومبيا
أخبار دولية
11:13
قتلى ومفقودون إثر انزلاق للتربة في كولومبيا
0
أخبار دولية
10:46
العشرات يتظاهرون في بغداد تنديداً بنقص المياه والكهرباء
أخبار دولية
10:46
العشرات يتظاهرون في بغداد تنديداً بنقص المياه والكهرباء
0
أخبار دولية
10:37
تعثر المحادثات في قمة الاتحاد الأوروبي-أميركا اللاتينية حول روسيا
أخبار دولية
10:37
تعثر المحادثات في قمة الاتحاد الأوروبي-أميركا اللاتينية حول روسيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:55
حالة طبية شديدة الغرابة... أم لثلاثة أطفال تكتشف إصابتها "بمتلازمة داون" عن عمر الـ23 وهذه التفاصيل! (صور)
منوعات
10:55
حالة طبية شديدة الغرابة... أم لثلاثة أطفال تكتشف إصابتها "بمتلازمة داون" عن عمر الـ23 وهذه التفاصيل! (صور)
0
علوم وتكنولوجيا
2023-07-17
علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم
علوم وتكنولوجيا
2023-07-17
علماء يحذرون من حدوث أضخم توهجات شمسية اليوم
0
فنّ
12:58
خلال رحلتها إلى جزر كايمان... توقيف جيجي حديد بهذه التهمة!
فنّ
12:58
خلال رحلتها إلى جزر كايمان... توقيف جيجي حديد بهذه التهمة!
0
فنّ
04:32
ريتا برصونا تحتفل بعيد ميلادها بوجود النجوم.. هكذا أصبحت نجمة "غنوجة بيّها" (صور)
فنّ
04:32
ريتا برصونا تحتفل بعيد ميلادها بوجود النجوم.. هكذا أصبحت نجمة "غنوجة بيّها" (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
وقفة إحتجاجية للتيار الوطني الحر أمام مركز بعثة الإتحاد الأوروبي في وسط بيروت
تقارير نشرة الاخبار
13:38
وقفة إحتجاجية للتيار الوطني الحر أمام مركز بعثة الإتحاد الأوروبي في وسط بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مجلس النواب قرر مواجهة قرار الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين
تقارير نشرة الاخبار
13:33
مجلس النواب قرر مواجهة قرار الإتحاد الأوروبي حول النازحين السوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مشروع نواب الحاكم لإطلاق صيرفة بديلة... هل يتعاون معه النواب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مشروع نواب الحاكم لإطلاق صيرفة بديلة... هل يتعاون معه النواب؟
0
أخبار دولية
13:25
على العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة!
أخبار دولية
13:25
على العالم أن يستعد لموجات حر أكثر شدة!
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023
مقدمة نشرة الاخبار
13:00
مقدمة النشرة المسائية 18/07/2023
0
أخبار لبنان
08:07
نواب تكتل لبنان القوي يتطرقون إلى ملف النزوحِ وتوصية البرلمان الاوروبي الاخيرة
أخبار لبنان
08:07
نواب تكتل لبنان القوي يتطرقون إلى ملف النزوحِ وتوصية البرلمان الاوروبي الاخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
08:04
بين السعودية وتركيا... توقيع الصفقة الكبرى لشراء مسيرات تركية
تقارير نشرة الاخبار
08:04
بين السعودية وتركيا... توقيع الصفقة الكبرى لشراء مسيرات تركية
0
أخبار لبنان
08:02
عدوان بعد إجتماع لجنة الإدارة والعدل: نواب الحاكم أبلغونا أنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم
أخبار لبنان
08:02
عدوان بعد إجتماع لجنة الإدارة والعدل: نواب الحاكم أبلغونا أنهم لن يتخلوا عن مسؤولياتهم
0
تقارير نشرة الاخبار
08:00
موضوعا الساعة حضرا في المجلسِ النيابي...
تقارير نشرة الاخبار
08:00
موضوعا الساعة حضرا في المجلسِ النيابي...
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات
اقتصاد
02:06
ارتفاع بأسعار المحروقات
2
فنّ
04:36
قبلة عفوية وحركة باللسان.. أصالة تثير بلبلة بفيديو مع زوجها فائق حسن!
فنّ
04:36
قبلة عفوية وحركة باللسان.. أصالة تثير بلبلة بفيديو مع زوجها فائق حسن!
3
خبر عاجل
05:22
اصدار مذكرة توقيف بحق صاحبة حضانة Gardereve والموظفة التي عنفت الأطفال
خبر عاجل
05:22
اصدار مذكرة توقيف بحق صاحبة حضانة Gardereve والموظفة التي عنفت الأطفال
4
خبر عاجل
14:59
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
خبر عاجل
14:59
المتحدث بإسم الخارجية القطرية للجزيرة: إجتماع الدوحة بشأن لبنان خلص إلى بيان مشترك ما يعكس أجواء إيجابية والدول الخمس تتمتع بتأثير على لبنان ونتوقع أن يساهم الإجتماع في حل أزمته
5
حال الطقس
02:16
كتل حارة جديدة تضرب لبنان الاسبوع المقبل.. ماذا عن الايام القليلة المقبلة؟
حال الطقس
02:16
كتل حارة جديدة تضرب لبنان الاسبوع المقبل.. ماذا عن الايام القليلة المقبلة؟
6
خبر عاجل
09:39
جمعية المصارف: سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات على المصارف
خبر عاجل
09:39
جمعية المصارف: سنضطر للعودة إلى التدابير التنظيمية السابقة في حال لم تتوقف الإعتداءات على المصارف
7
أخبار لبنان
07:14
معلومات الـLBCI: نواب حاكم مصرف لبنان يريدون تشريع استخدامهم الاحتياطي الالزامي
أخبار لبنان
07:14
معلومات الـLBCI: نواب حاكم مصرف لبنان يريدون تشريع استخدامهم الاحتياطي الالزامي
8
منوعات
07:49
قصة حب تحولت إلى جريمة قتل... طعنوه وسط الطريق حتى الموت! (فيديو)
منوعات
07:49
قصة حب تحولت إلى جريمة قتل... طعنوه وسط الطريق حتى الموت! (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More