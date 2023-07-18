الأمم المتّحدة: على العالم "الاستعداد لموجات حرّ أكثر شدّة"

أعلنت الأمم المتّحدة أنّه ينبغي على العالم أن "يستعدّ لموجات حرّ أكثر شدّة"، في تحذير يتزامن مع موجة حرّ شديد يعاني منها سكّان النصف الشمالي من الكرة الأرضية.



وفي تصريح للصحافيين في جنيف قال جون نيرن، المستشار الرفيع المستوى لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إنّ "شدّة هذه الأحداث ستستمرّ في الازدياد، وعلى العالم أن يستعدّ لمزيد من موجات الحرّ الأكثر شدّة".