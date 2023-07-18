الكرملين: كييف استخدمت ممرّ تصدير الحبوب "لأغراض عسكرية"

اتّهم الكرملين اليوم، كييف باستخدام الممرّ المخصّص لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود "لأغراض عسكرية"، وذلك غداة انسحاب موسكو من اتفاق رعته الأمم المتحدة وسمح بمرور آمن لسفن التصدير.



وقال المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين إنّ المنطقة التي يرعاها اتفاق الحبوب "يستخدمها نظام كييف لأغراض عسكرية ... هذه حقيقة واضحة".