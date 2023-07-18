موسكو تحذّر من "مخاطر" أمنية بعد انسحابها من اتفاق الحبوب

الكرملين يوجّه تحذيراً مبطّناً لسفن تصدير الحبوب الأوكرانية

وجّه الكرملين اليوم، تحذيراً مبطّناً لسفن تصدير الحبوب الأوكرانية بقوله إنّها ستواجه "مخاطر أمنية" إذا ما واصلت عبور البحر الأسود من دون موافقته، وذلك غداة انسحاب موسكو من اتفاق رعته الأمم المتحدة وسمح بمرور آمن لسفن التصدير.



وقال المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف للصحافيين إنّه "في غياب ضمانات أمنية مناسبة، تظهر مخاطر معيّنة. إذا تمّ إقرار أيّ شيء بدون روسيا، فيجب أن تؤخذ هذه المخاطر في الاعتبار".