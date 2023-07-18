مواطن أميركي عبر إلى كوريا الشمالية خلال جولة حدودية

أفادت الأمم المتحدة بأن مواطنا أميركيا عبر الحدود إلى كوريا الشمالية خلال جولة في المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، مشيرة إلى أنّ السلطات الكورية الشمالية أوقفته على ما يبدو.



وقال مركز قيادة الأمم المتحدة عند الحدود بين البلدين: "عبر مواطن أميركي من دون إذن خط التماس" مع كوريا الشمالية عندما كان يقوم بزيارة "للمنطقة الأمنية المشتركة" وهي جزء من المنطقة منزوعة السلاح تشرف عليه الأمم المتحدة.