غواصة أميركية مزودة بأسلحة نووية ترسو في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ 40 عامًا

غواصة أميركية مزودة أسلحة نووية ترسو في كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ 40 عامًا

أعلن مسؤول في البيت الأبيض الثلاثاء أن غواصة أميركية مزودة بأسلحة نووية رست في مرفأ كوري جنوبي للمرة الأولى منذ 40 عامًا، في وقت يواصل فيه الحليفان جهودهما لمواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة من كوريا الشمالية.



وتمر العلاقات بين الكوريتين حاليًا بأسوأ أحوالها على الإطلاق، في وقت يدعو فيه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون لتطوير مزيد من الأسلحة، بما في ذلك أسلحة نووية تكتيكية.



وعززت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي في مواجهة إختبارات كوريا الشمالية للأسلحة، وأجرتا تدريبات عسكرية مشتركة.



وعقد البلدان في سيول الثلاثاء أول إجتماع للمجموعة الإستشارية النووية (إن جي جي) التي تهدف إلى تحسين التنسيق النووي بين الحليفين وتعزيز إستعداداتهما العسكرية في مواجه كوريا الشمالية.



وقال منسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندي والهادىء كورت كامبل للصحافيين بعد الإجتماع إنه "في ما نحن نتحدث، ترسو غواصة أميركية نووية في بوسان، في أول زيارة لغواصة نووية أميركية منذ عقود".



وكانت المرة الأخيرة التي نشرت فيها واشنطن إحدى غواصاتها النووية في كوريا الجنوبية عام 1981.