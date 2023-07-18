روسيا تؤكد أنها تقدمت كيلومترا ونصف الكيلومتر في شمال شرق أوكرانيا

أكّدت وزارة الدفاع الروسية أنّ قوّاتها تقدّمت مسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر خلال "هجمات" شنّتها قرب كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا.



وأوضحت الوزارة في بيان أنّه "في منطقة كوبيانسك، تواصل وحدات التجمّع الغربي بنجاح عمليات هجومية (...) وسُجّل حتى الآن تقدّم على خط الجبهة بعرض كيلومترين وبعمق كيلومتر ونصف الكيلومتر".