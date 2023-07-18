لافروف: إنتهاء العمل بإتفاق تصدير الحبوب يعني "سحب الضمانات الأمنية" في البحر الأسود

لافروف: إنتهاء العمل بإتفاق تصدير الحبوب يعني "سحب الضمانات الأمنية" في البحر الأسود

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الثلاثاء أن إنتهاء العمل بإتفاق الحبوب الأوكرانية يؤدي إلى "سحب الضمانات الأمنية" لتصدير الحبوب الأوكرانية في البحر الأسود، وذلك في إتصال هاتفي مع نظيره التركي حقان فيدان.



وقال لافروف لفيدان بحسب بيان نشرته وزارته: "بشكل ملموس، هذا يعني سحب ضمانات سلامة الملاحة وإعادة قيام منطقة خطرة بشكل مؤقت في شمال غرب البحر الأسود وكذلك حل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول".