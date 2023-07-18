لندن ستعزز مخزونها العسكري ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء عزمها على إنفاق 2,5 مليار جنيه إسترليني (2,9 مليار يورو) إضافية لتعزيز مخزونها العسكري وإحتياطياتها من الذخيرة، ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.وأوضحت الحكومة في بيان أنه في حين إنخفض إحتياطي الغرب من الذخيرة بسبب المساعدة المقدمة إلى كييف، فإن هذا الإستثمار يندرج ضمن تحديث الإستراتيجية العسكرية البريطانية التي استقت من دروس الحرب في أوكرانيا وتهديد أمننا على نطاق أوسع.وتعود النسخة السابقة إلى عامين.ونقل البيان عن وزير الدفاع البريطاني بن والاس قوله: "علينا التكيف والتحديث بهدف التصدي للتهديدات التي نواجهها والتعلم من الغزو غير المبرر لأوكرانيا من قبل الرئيس فلاديمير بوتين".وأضاف أن التوجيهات التي صدرت الثلاثاء ستصقل نهجنا الإستراتيجي وتضمن بقاء المملكة المتحدة في مقدم القدرات العسكرية وقوة رائدة داخل حلف شمال الأطلسي.