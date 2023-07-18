ماكرون يرى أن بوتين إرتكب "خطأ فادحًا" بوقف إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

ماكرون يرى أن بوتين إرتكب "خطأ فادحًا" بوقف إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

إعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرتكب "خطأ فادحًا" بإنهاء مشاركة موسكو في إتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.



وقال ماكرون الذي تحدث بالإنكليزية بعد قمة في بروكسل بين قادة دول الإتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية: "لقد قرر إستخدام الغذاء سلاحًا... أعتقد أنه خطأ فادح".



وأضاف: "نرى بوضوح أن روسيا قررت تجويع دول تواجه أصلًا صعوبات".



وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "الطرق البرية التي تمكنا من تأمينها نحن الأوروبيين منذ بداية الأزمة والتي تمثل 60% من نقل الحبوب مهمة وسنواصل جهودنا".